《法證IV》疫境破收視紀錄　黃浩然唔敢慶祝

藝人陳煒、黃浩然、譚俊彥、湯洛雯、鄭俊弘、張彥博、張文慈等出席無綫劇集《法證先鋒IV》宣傳，總監製梅小青宣布該劇首集7天跨平台收視達37.1點，令全劇台前幕後興奮非常，一眾演員更特別穿上梅小青最愛的紫色服飾來答謝她。

浩然與陳煒一同受訪，對於劇集首集收視已破紀錄，浩然表示基於疫情問題，暫時不會慶祝，待日後再相約祝捷，談到教育局宣布學生最快復課日期再度延至4月20日，育有分別8歲及6歲兒子的他，透露現階段作為市民應先做好自己，不要增添醫護人員負擔：「睇電視見到醫護人員好辛苦，有啲仲係自願，所以市民可以自發性留喺安全地方，減少感染已經幫咗好大忙。」更指現時每晚也與兒子睇劇，大仔更投入得與他玩角色扮演：「佢會帶住副有色眼鏡周圍照，模仿劇中我嘅角色，又拎起個膠樽扑我後腦，叫我畀反應，點知佢真係扑落嚟囉！」

而陳煒被問到其醫生男友近日是否更可忙碌？她說：「近日病人係少咗，不過佢都有畀啲火酒、清潔同消毒用品我，好細心。早幾日佢同我揸車食飯，去咗拍呢套劇嘅取景嘅食肆度食飯（都幾浪漫呀！）都係食大牌檔啫！」