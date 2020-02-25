重新派台　盧冠廷翻唱舊作記憶猶新

歌手盧冠廷（LoLo）的第一首派台歌《果子》，曾經收錄於葉振棠1982年的專輯《忘盡心中情》，今次LoLo選擇翻唱這首舊作別具意義，亦是他第一首寫給別人的歌曲，當年創作《果子》旋律時，他說：「記憶猶新，都係喺屋企完成嘅。」新版《果子》由LoLo親自作曲和編曲，採用了大自然常聽到的聲音，予人輕鬆舒服的感覺。歌詞裡有提及到昨日的小朋友現在已變成大人，因此LoLo在歌曲中段部分加入小朋友的歌聲。

感激林振強

LoLo在做新版本的《果子》時，憶起負責填詞的已故林振強，說道：「與林振強先生其實只見過一次面，當時1983年我要推岀唱片《天鳥》，他很好人願意岀來跟我這個新人聊天，他很想為我度身訂造一首只屬於我的歌。我分享了很多在美國生活的事情給他聽，例如到處去表演唱歌。結果一星期後，林振強先生寫了《流浪歌手》給我。」直到現在，LoLo仍然十分感謝林振強。

歌詞似足自己童年縮影

而《果子》其實歌詞正是他童年的縮影，小時候LoLo常常上山捕捉金絲貓和蟋蟀，再潛水去看魚，大自然就是他的避難所，看着大自然不斷被破壞，他於心不忍，希望能透過環保工作為大自然岀一分力。