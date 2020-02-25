唔戴口罩現身機場　葉麗儀飛加國唔撲物資

歌手葉麗儀與老公現身機場，兩人同樣沒有戴上口罩，大方企定定影相。葉麗儀透露與老公出發到加拿大，因為她下月1、2號在多倫多舉行50周年演唱會，4號就在溫哥華開騷。她透露之前去完新加坡開騷，但因身住酒店有人確診新冠肺炎，所以之後她返回澳洲後都自行隔離14日，因始終家中有小朋友。她又謂昨日回來香港，搭機鐵都是得她和老公兩個人，而今日出來公司又有車接載，所以未有戴上口罩，但稍後上飛機就會戴口罩。

問到會在加拿大逗留多久？她表示哥哥、老公親戚在當地，所以提早幾日過去探親，問到可會在當地買口罩？她則謂不需要，自己都夠口罩，她亦謂在澳洲都不需要戴口罩，因為當地少確診個案，又笑言：「我哋生活簡單，唔會蒲。」問到家人可擔心她在香港？她表示：「其實我尋日返嚟都喺留喺屋企，依家先出嚟，又冇去買嘢或食嘢，好安全。（你自己擔唔擔心？）唔擔心，最緊要保持身體健康，免疫力好咩都抵抗到，保持開朗、積極心態，唔好諗得咁灰暗。」而問到工作可有受影響？她謂沒有：「之後8月先去吉隆坡開騷，未知會唔會改，中間都冇場次取消，唔係個個月有演出，我都冇咁騰雞，唔使做咪休息下，湊下孫。」