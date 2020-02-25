J.Arie口罩贈老友記　古天祥爆探訪恐怖史

藝人J.Arie（雷琛瑜）、劉芷希、古天祥以及陳永昌日前接受佛教法光中心邀請，參與「疫」境送暖行動，到佐敦上門派發物資給老人家，包括有白米、口罩、廁紙及搓手液等，劉芷希的粉絲亦特別到場參與，支持偶像。眾人於佐敦出發，步行至渡船角，因大家都不太熟路，都要花一些時間搵路，具有領導能力的古天祥與陳永昌，帶同兩位女隊員，最後成功將物資送到四位有需要的公公、婆婆手上，看到老人家收到物資時的開心，眾人都非常高興。

J.Arie、古天祥經常都會參與慈善活動，可謂甚具經驗，J.Arie指曾隨演藝人協會義工作「午夜行動」，於半夜時候到尖沙咀文化文心派日用物給露宿者，她謂：「因為佢哋半夜先會出嚟，我哋亦要摸黑咁搵，都幾難忘。（佢哋見到你哋送暖係咪好開心？）有啲本身瞓咗都即刻起身多謝我哋，我哋當然唔想打搞佢哋，叫佢哋繼續休息。」J.Arie指派物資亦有試過遇到一些意外，曾有疑似精神有問題的人，會突然走到她們身邊要物資：「我哋唔畀，佢會追住我哋鬧足幾條街，所以女義工真係必須孖咇同行。」

古天祥指自己曾到獨居老人宿舍幫手執拾及派小禮物，但卻遇上了一次難忘經歷：「我哋探訪期間，有一個女仔叫我過去佢個間做緊探訪既宿舍房，並且打開一個紙箱，我第一下見到好似一壇黑水『啷啷下』，之後先知原來係一大堆曱甴，因為太多喺個箱度，冇人敢噴殺蟲水，最後我嚟噴，過百隻曱甴走出嚟，都幾難忘。」