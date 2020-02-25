與寶詠琴譜姊弟戀　洪朝豐揭分手真相

60歲的洪朝豐在社交網宣布「出櫃」，曾結婚、育有一子的他，更自爆由雙性戀者變成同性戀者，愛過三個女人包括女同學、前妻葉桂好及已故女首富寶詠琴，亦先後跟五位男朋友交往。

見面就講安樂死

其中他最令人關注的一段情，相信是跟寶詠琴譜的「姊弟戀」，當年和前妻葉桂好離婚後，因訪問寶詠琴而開始，當時仍是新城DJ的他和寶詠琴第一次見面，是在1998年11月16日，當時是為關於安樂死的課題，在金鐘某酒店做research，當時兩人已互相吸引。

1998年11月某夜，洪朝豐為節目第二次訪問寶詠琴，到其山頂豪宅傾談再做資料搜集，兩人傾足七小時後後，寶詠琴提出車洪朝豐到灣仔搭過海的士返觀塘寓所，他落車時錫了寶詠琴一啖。到12月初時，洪朝豐以男高音身份和三位音樂人在大會堂劇院開聯合音樂會，他請寶詠琴捧場。表演結束後，洪朝豐致電寶詠琴問可到她的家過夜，寶詠琴答應後，兩人的戀火一發不可收拾，發生了性關係。

旅遊三人行

其實和寶詠琴相戀時，他早於1996年已有男朋友，而寶詠琴亦完全知道，其後洪朝豐告知男朋友寶詠琴的存在，雖然男朋友覺得不開心，但可接受洪朝豐有第二個女人，因為因寶詠琴非男性，且可了解其雙性戀者的身份，明白他內心、靈魂及肉體上對女性有渴求。洪朝豐更直認和寶詠琴、男友三人行，曾一起到上海、杭州、蘇州、北京、西安旅行。

其後洪朝豐和寶詠琴分手，再由寶詠琴提出復合，因寶詠琴對他念念不忘，而他跟寶詠琴的復合條件是「不能有正常的性關係」，而寶詠琴接受，只要攬及錫就足夠。至於為復合又分手，他覺得跟寶詠琴性格有關，因她要準時，所有事要在她控制範圍內，否則她會發脾氣。

唔係為咗錢

他又覺得寶詠琴一生為人作嫁衣裳，對人好卻對自己不好，由於寶詠琴照顧他花了很大心力，當她得不到回報時會失望，因此寶詠琴對他失望過，同時強調和寶詠琴一起絕非為錢，因為他當年已年薪達200萬，根本不需要寶詠琴的金錢資助，加上他是個重精神世界多於物資世界的人。由於兩人性格有差異，兩人常為小事吵大鑊，復合年半，兩人在紐約旅行期間再度分手。

洪朝豐又稱曾有五位男朋友，而相戀最長時間的達12年，而這位內地男友正是和寶詠琴相戀時，他的「另一半」，至於為何分手？他指因男友不滿他三度背叛他，對洪朝豐完全失望。