薛家燕力谷咪咪　又震又Dun嚇親人

藝人薛家燕為無綫節目《流行經典50年》錄影，穿上玫瑰圖案低胸晚裝的她，力谷4吋事業線，透露基於疫情關係，該節目內容欲發放正能量，故特別挑選時裝版《皆大歡喜》主題曲，造型師更特別為她設計晚裝，不過當穿上服飾綵排跳舞時，卻因其豐滿身材發生小插曲，家燕說：「助手問我使唔使換過第二套衫，因為當我唱到『震同Dun』嘅歌詞，畫面好震撼，所以有同導演建議拉Wild Shot，冇謂影響大家啦！」

談到其藝術學校亦因疫情問題暫時關閉，家燕坦言學生自從1月尾已沒有返學，至最近家長紛紛致電學校，她說：「啲學生唔慣咁耐冇得上堂，所以好想返嚟唱歌跳舞，但網上教學好難，今日教育局宣布4月尾先復課，仲有成兩個月，啲學生好掛住我，有啲就自己拍咗啲片叫我加油，我就剪輯成一條片，放上社交平台送畀香港朋友，希望發放正能量，一齊對抗疫症。」

問到其工作可受影響？家燕透露原定下月15日與黎耀祥到遊輪表演，幸現時已通知改期：「都驚，因為上到船唔知自己有冇菌，仲要困住咁多日。（呢排收入有影響？）有呀，但冇法，平時好忙係啱，積谷防飢，而家想做冇得做，食緊啲谷，但都可以嘅。」