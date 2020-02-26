拍女版《轟天猛將》　楊紫瓊回歸動作片

以拍動作片出身的著名華人女星楊紫瓊（Michelle）近年甚少改戲路，連續接演兩部愛情喜劇《我的超豪男友》（Crazy Rich Asians）與《舊年聖誕好戀嚟》（Last Christmas），已好耐冇打的Michelle近期回歸動作片拍攝三部大型動作片《Boss Level》、《Gunpowder Milkshake》與《Everything Everywhere All at Once》。《Gunpowder Milkshake》是全女班上陣的動作片，除了有Michelle之外，亦有《復仇者聯盟》（Avengers）系列的女星Karen Gillan、《權力遊戲》（Game of Thrones）女星Lena Headey與著名女星安琪拉比薩（Angela Bassett）等。故事是講三代的女殺手企圖阻止另一殺手集團的刺殺行動。有外國傳媒形容此片為《標殺令》（Kill Bill）與《轟天猛將》（The Expendables）的混合體。

除了三部動作新片之外，Michelle亦會參演《阿凡達》（Avatar）二至五集。此外，她今年亦會拍攝一部古裝華語片《大鬧東海》。