拍女版《轟天猛將》　楊紫瓊回歸動作片

以拍動作片出身的著名華人女星楊紫瓊(Michelle)近年甚少改戲路,連續接演兩部愛情喜劇《我的超豪男友》(Crazy Rich Asians)與《舊年聖誕好戀嚟》(Last Christmas),已好耐冇打的Michelle近期回歸動作片拍攝三部大型動作片《Boss Level》、《Gunpowder Milkshake》與《Everything Everywhere All at Once》。《Gunpowder Milkshake》是全女班上陣的動作片,除了有Michelle之外,亦有《復仇者聯盟》(Avengers)系列的女星Karen Gillan、《權力遊戲》(Game of Thrones)女星Lena Headey與著名女星安琪拉比薩(Angela Bassett)等。故事是講三代的女殺手企圖阻止另一殺手集團的刺殺行動。有外國傳媒形容此片為《標殺令》(Kill Bill)與《轟天猛將》(The Expendables)的混合體。

除了三部動作新片之外,Michelle亦會參演《阿凡達》(Avatar)二至五集。此外,她今年亦會拍攝一部古裝華語片《大鬧東海》。