東方日報C1：江若琳求黃大仙逆轉人生

兩年內先後搞麵店及寵物酒店升呢做老闆的江若琳，事業頻頻有阻滯！日前她跟老公蕭潤邦向黃大仙求「生機」，獲指引堅守下去及生意要多元化，她即腦筋急轉彎，實行「人畜吸財」，望扭轉逆勢！至於和美妝店太子爺葉韋彤拍拖3年的歌手王灝兒（JW）亦尋求指引，希望早日「有嫁期」！

近年江若琳開麵店及寵物酒店，不過 卻連番有阻滯，雖然「生煎包王子」老公蕭 潤邦斥資過百萬，開設「生煎皇后」麵店 送給她打骰，讓她處女下海學做生意， 惟該店開業僅半年便賣盤。前年她又 與幾位拍檔合資開貓酒店，本來生意理想，但因疫情重創百業，其貓酒 店生意也大受影響，單月營業額跌了7成，損失達6位數，除了希望業主減租，更推出全單八折優惠吸客。

JW恨嫁求籤？

前路茫茫，在疫情嚴峻下，江若琳日前孖老公冒險「出關」，到黃大仙祠求神明指引「逆轉人生」！當日戴口罩的二人，原來約了歌手JW及男友葉韋彤（Tarzan）。他們如其他善信一樣，先參拜後求籤，見江若琳求籤時一臉凝重，唸唸有詞狂搖籤筒，之後他們齊齊排隊見解籤師傅。先入內解籤的江若琳和蕭潤邦「問題多多」，全程和師傅傾了15分鐘，獲指引後，他們坐在店外等候解籤的JW時，神情認真傾個不停。

至於JW雖然是混血兒，但亦十分迷信，除了拿着保平安的吊飾外，袋中更放滿祭品。她與拍拖3年的Tarzan向來愛得高調，更經常「融入家中」參加男友的家族聚會，未知她是否問今年是否適宜結婚，正式做葉太！

昨日江若琳接受本報訪問，表示因為老公拜黃大仙已十多年，加上肖兔的她今年犯太歲，故特意往求籤兼攝太歲：「黃大仙出名有求必應，我哋梗係希望得到神明指引。今次係為工作而求籤，係中籤，黃大仙叫我努力工作，堅守呢門生意，仲畀提議我要多元化。」

搞動物傳心術

她續稱：「其實都講得啱，依家除咗搞貓酒店生意外，有人同我合作搞動物傳心術同埋開畫貓班，反應熱烈，小朋友同大人都啱。我會引入台灣嘅優質貓糧，希望貓貓食得健康，唔係為賺錢，係為佢哋謀福利。（老公事業運呢？）黃大仙叫佢上半年要努力經營，之後會轉好。其實我哋嘅心願係生意興隆，個個身體健康，疫情快啲過，人人有工開。」

貓酒店生意受影響，問到蕭潤邦有否財力資助？江若琳斷然說是零：「佢冇幫！雖然我哋兩公婆啲錢撈亂使，但老公覺得喺生意立場上，唔可以成日扶住我，要放手畀我去親力親為，咁先學到做生意。如果有問題，佢都會畀意見我。」至於好姊妹JW是否尋神明指引求 嫁？江若琳說：「哎吔！你問番佢哋啦，我唔知，當然想佢更幸福更快樂啦！」

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