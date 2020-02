藝人李施嬅有份主演嘅無綫新劇《法證先鋒IV》收視高企,雖然早前施嬅已飛往加拿大工作,但佢亦有留意劇集反應,呢日見佢晒出抱住兩隻愛狗,仲擺出一個O嘴樣,原來《法證先鋒IV》首集7日跨平台總收視係「37.1點」,難怪施嬅非常驚喜,仲話好耐冇睇過有呢個收視點:「我有無眼花啊? 37.1一早起來就看到這個消息。感謝大家的支持。台前膜(幕)後的辛苦和努力是值得的。I haven’t seen ratings like this in a long long long long time. Sending love and gratitude from Canada.」