唔要靚仔愛肚腩仔　戴祖儀隨時做Law霸

藝人戴祖儀在劇集《多功能老婆》中飾演周柏豪的絕世好女友Miss Lui，「純純兔」形象吸納大批男Fans，而在資訊節目《娛樂大家》及《學是學非》亦盡顯活潑性格。

單身的她拍過三次拖，原來感情上她頗慢熱，笑言很少覆訊息，或許已錯過不少姻緣：「我好需要人哋追，要約我一段時間，先會畀反應，所以要堅持到。」而過去幾次的分手包括對方出軌、異地戀及感情轉淡，笑言自己飽歷滄桑，但不抗拒再拍拖，擇偶條件最重要是專一、高EQ及溫柔：「我唔畀人鬧得㗎！如果我發緊癲，佢好溫柔咁望住我，我會覺得佢好吸引。女友係要錫嘅，但我呢種女友幾好，唔會記仇！（外形有咩要求？）我鍾意笑得嚟好得意、有啲肚腩仔嘅，唔使高大靚仔，不過媽咪想我搵個靚仔外國人，生個Mix。」

30歲要有成就

祖儀修讀法律，曾在律師樓工作，因興趣是唱歌及表演，故放下高薪厚職做藝人：「喺律師行工作，環境比較負面，多數做離婚或分產嘅Case，唔係咁開心。」她說父母擔心其前途，故定下數年之約：「若果30歲都冇成就，就去考番律師牌，圓父母對我嘅期望。爹哋Set嘅目標係要我買到隻靚錶同靚屋企畀佢，我嘅錶唔係五位數嗰啲，好貴㗎！」

祖儀玩得又搞笑，並非「Miss Lui」般內斂，她說：「我喺英國嘅大學同學，個個都好笑過我，影響到我變得搞笑，依家喺一堆人當中成日成為笑點，所以都想挑戰喜劇！」