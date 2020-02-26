女歌迷確診肺炎　日樂隊WANIMA叫停演唱會

日本樂隊WANIMA因有女歌迷欣賞其演唱會後確診，宣布取消餘下4場演唱會。

武漢肺炎在日本社區急速擴散，嚴重影響當地娛樂事業。日前，熊本市一名20多歲女護士確診，她被發現曾參與3人搖滾樂隊WANIMA於本月8日於福岡舉行的1萬人演唱會。樂隊於官方網站証實此事，雖然目前無法確定該女歌迷是否於演唱會感染，但為防止疫情擴散，宣布取消樂隊本月29日至下月8日在福井及愛媛的4場演唱會。

除了WANIMA外，尊尼事務所亦宣布旗下組合SixTONE、NEWS及Kis-My-Fts2分拆組合舞祭組會暫停直至下月9日的所有演出。而組合嵐於大阪舉行的展覽會亦會暫停至下月9日。SMAP前成員香取慎吾、草彅剛和稻垣吾郎，原定今日在千葉辦的粉絲活動，昨日亦宣布延期至4月再辦。出道40周年的女歌手松田聖子，原定下月14日在東京中野開兩場生日騷，亦以歌迷健康為由宣佈停辦。

不過，組合EXILE及電音女團Perfume於今日的演唱會會如期舉行，但會加強防疫措施，要求入場歌迷戴口罩及做足消毒外，亦接受歌迷退票。

男歌手西川貴教於Twitter炮轟日本政府對疫症反應緩慢，遲遲不公布取消大型活動，令主辦單位亦無所適。