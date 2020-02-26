受新冠肺炎疫情影響　SJ下月港騷宣布延期

南韓的新冠肺炎確診患者已破千人，而香港政府於前日晚上，宣布向南韓發紅色旅遊警示，呼籲港人如非必要切勿前往當地，並由昨日早上6時開始，不容許非港人由韓國入境，過去14天曾往韓國亦不得入境。

而韓國男團Super Junior（SJ）原定下月28日假亞洲國際博覽館Arena舉行演唱會，今次是SJ全體成員退伍後首個巡迴演唱會。不過，今日主辦在Facebook發布「‘SUPER JUNIOR WORLD TOUR - SUPER SHOW 8 : INFINITE TIME’in HONG KONG」延期舉辦的公告：「因新型冠狀病毒肺炎疫情的影響，現決定原定於2020年3月28日在亞洲國際博覽館-Arena舉辦的‘SUPER JUNIOR WORLD TOUR - SUPER SHOW 8 : INFINITE TIME’ in HONG KONG 將會延遲舉行。具體演出時間將另行通知。對於等待是次演出已久的粉絲及觀眾，深感抱歉！期望疫情可以盡快得到控制，令大家可以再次欣賞SUPER JUNIOR 的精彩演出。」