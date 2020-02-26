財爺派1萬　Bob晒仔女相：滿18個月都有就爽皮

受新冠肺炎影響，各行各業都叫苦連天，失業人數增加及被迫放無薪假，市民期待「派糖」，今日財政司司長陳茂波公布新一份財政預算案，年滿18歲或以上香港永久性居民獲派1萬元，8月接受申請，最快明年2月能夠收取款項。

育有4名子女嘅林盛斌（Bob）即時作出反應，佢上載一張4個子女玩緊玩具嘅相，有感而發咁話：「如果係滿18個月都有得拎就爽皮嘞！」網民就安慰番佢，將來仔女大個都唔止畀4萬你啦！不過更多網民係錯晒重點，話Bob為仔女準備嘅玩樂室勁大，玩具都壘咗3層高，更謂「淨係玩嘅地方都大過我屋企。」

蘇施黃擔心唔知幾時到手

另外，已經65歲嘅蘇施黃就擔心有生之年都未攞到1萬元，佢發文暗寸港府：「新消息，大家夠18歲未？係咪有香港身份證？咁希望大家在有生之年，香港政府會派到一萬蚊到你手上。」其實難怪阿蘇有此憂慮，因為去年政府的關愛共享計劃，派4000元給合資格申請者，但至今都未派完。

四字真言送市民

對於政府派糖1萬及長者和中產人士的措施可有幫助？阿蘇回覆東網，並以四字真言來送給廣大市民「自求多福」。她並言最擔是自己行車證未能及時續證：「政府官員home office吖嘛，我兩架車分別5月同11月到期，依家運輸處上網book期去到4月，如自己親自去就要執齊晒一袋文件咁，唔知齊唔齊好驚架嘛，跟住就放入門口個箱仔到。」 阿蘇覺得會引發好多問題：「若果續唔切證，但我又買咗保險，咁保險因冇行車證仲揸唔揸得車，即架車擺喺度唔揸得？呢啲係好唔明確嘅指示囉！除咗影響揸車人士，最重要一樣嘢，對開車行嘅人都激死啦，人哋點搵食先。」