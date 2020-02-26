人人袋一萬我冇份　余思霆劉穎鏇同是天涯淪落人

財爺終於喺呢個危急存亡之秋「派糖」，向18歲以上香港永久性居民派一萬元紓解民困。冇錯，係18歲或以上嘅香港永久性居民先有一皮嘢落袋，即係你喺香港未住滿七年，冇三粒星，就算你有身份證，都係見財化水，嗚嗚嗚！

屈人請食飯

有人歡喜有人愁，來港發展只有三年嘅2017年華姐冠軍余思霆就係愁嗰個，佢接受東網訪問就話：「嚟咗香港發展三年，所以攞唔到一萬蚊，又唔會覺得唔抵嘅，不過相信我啲朋友應該有唔少攞到嘅，相信佢哋會輪流請我吃飯嘅。」講到會唔會叫男友朱敏瀚請食大餐？她則就話：「咁又唔使，平時食飯就夠喇。」不過呢，余思霆之前抽中過無綫百萬大獎，相信一萬蚊對佢嚟講，唔算入肉啩！

「我好唔開心」

又豈止思霆獨憔悴，2016年港姐亞軍劉穎鏇同是天涯淪落人，同樣冇喺香港港住滿七年，佢就話：「冇得攞好唔開心，今次財政預算案幫到弱小社群，之前大家都會用多咗錢去買防疫用品，有咗呢筆錢都可以解困，幫助到一啲低收入家庭。雖然我冇份攞一萬蚊，但有關薪俸稅嘅優惠，我都可以受惠到嘅。」

有時做人真係要睇開啲，睇得咁近真係會激心，今年冇一萬蚊，咪等下年囉，不過等吓好喇！