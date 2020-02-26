王君馨同老公分1萬蚊　鍾舒漫嘆唔夠買口罩

藝人王君馨（Grace）與鍾舒漫（Sherman）到將軍澳電視城錄影節目《娛樂大家10點半》，Grace表示由12月底開始放假，放到今日才復工，昨晚更加失眠，想不到玩遊戲節目也這樣緊張，第一次上此節目的Sherman表示知道要很用腦，擔心自己會表現得很弱智。對於港府擬向每位年滿18歲的永久居民派一萬港元，Sherman表示幫補到市民也是好事，但「買口罩都唔止呢啲錢」，Grace表示：「老公唔係香港永久居民，因此冇份，要同佢分一半。」兩人又謂：「如果可以快啲畀獨居老人，同低收入家庭仲好。」

最近新冠肺炎肆虐，兩人表示留在家中，自拍各式短片跟Fans互動，Grace特別想宣揚素食：「宣揚環保，就算之前情人節食牛扒，我哋都係食素牛扒，真係有牛味，質感似牛丸。（你自己廚藝點？）都會煲吓湯，少油少鹽，另外我都想拍片分享經歷，例如初中嗰陣，我都試過被同學欺凌，有啲抑鬱，希望拍片幫大搵番自我價值。」Sherman認為最近雖然社會氣氛欠佳，但可藉着這段靜下來的時間，多些找人傾愒及處理自己問題，爭取重整自己的機會。