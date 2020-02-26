疫情收入減　阿康@After10轉招網上教結他

男子樂隊After 10成員阿偉、阿康和阿豐出席電台訪問，宣傳新歌《把悲傷留在山上》，阿偉說：「香港人對山有種感情，近來經歷咗好多嘢，但負面情緒釋放唔到，唔甘心，不如就咁啦！將呢啲負面情緒放喺一個位先，因為你都要繼續生活㗎嘛，我哋覺得放喺山上都幾舒暢，放低先。」

阿偉說到行山已成為港人的集體活動，早前亦帶阿豐的4歲兒子「花生仔」行山，暫代湊仔保母，他說：「豐要返工，所以花生仔成日話掛住我同阿康，好少話掛老竇，因為老竇好惡，不過唔使暫代好耐，5月有另一個，阿豐追女成功。」阿豐開心透露太太現懷第二胎，都擔心，托賴一月時已搜羅定防疫物資，診所產檢都照去。阿豐笑說：「醫院生都冇得避，或者試吓屋企生。」阿豐讚阿偉湊小朋友叻，曾考慮過搞小朋友託兒生意，笑言Band房變託兒房，如果當年實行，現在可不用夾Band。今日正日生日的阿康，踏入40+1，康認自己身體差，被指來宣傳是博老命？康笑說：「我免疫系統差，佢哋兩個驚我多啲。依家收入少咗3/4，結他班變咗網上版。」