伍詠薇節目一星期派2萬蚊：仲快過政府

藝人伍詠薇（伍姑娘）與王頌茵、曾贊學、朱晉傑和余逸思，出席他們擔任主持的ViuTV全新直播綜藝節目《埋嚟睇 埋嚟玩》記者會，伍姑娘預告節目內會派錢：「每日派4千，一星期做五集就合共派2萬，仲快過政府，畀一萬蚊我都唔夠用！」

留家避炎

受訪時她透露因為新冠肺炎疫情關係，大家都要留在家，所以ViuTV就設計了這個節目讓大家開心：「雖然我係宅女，鍾意留喺屋企，但聽完佢哋講節目好有趣，所以一星期五日捱夜拍都接，同埋可以同觀眾有電話互動，好好玩。」她透露首次與ViuTV合作：「一嚟到都好陌生，始終唔係TVB，不過四位後輩都係靚仔靚女、口齒伶俐，尋日第一日綵排佢哋仲提番我轉頭，作為前輩我都冇架子，又玩得、畀人鬧得，大家都有默契。」

一萬元點用？

講到政府宣布向18歲或以上的香港永久居民派一萬蚊，她笑言：「朋友話都唔夠去買廁紙，不過其實我都衝動過一時。（搶M巾？）我好鍾意呢個問題，因為我仲有，哈哈。（咁你衝動想買咩？）我有衝動想搶廁紙，因為我有潔癖，但我就冇去搶啦，日用品夠用就得，見到幾百蚊一盒口罩真係好傷感，我都忍唔住藐，希望大家夠用就停手，留番啲畀有需要嘅人。」她又謂未想會怎樣用一萬元，會當平時咁用，或者捐出去幫助有需要的人，亦希望政府可以撥款用在醫護人員，及當務之急的部門身上，要用得其所，好好支持和管理香港。

被陳山聰「威逼」

講到前日51歲生日，她表示雖然受疫情影響，但仍有很多朋友請食生日飯，又笑言契細佬陳山聰「威逼」她正日生日出來食飯：「話說如果我唔出嚟就再割席，所以嗰晚有佢同太太、陳敏之夫婦，同我同老公，三Pair人食得好開心。」問到老公可有送禮？她謂：「冇，呢幾年我都叫唔使送，大家每日相處到、生存到、健康、冇病冇痛已係最大嘅禮物。」但她臨尾都不忘搞笑呼籲朋友送禮：「我好想換電話，大家可以送部三隻眼嘅電話畀我。」