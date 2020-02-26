【生意跌6成】邱芷微靠派糖一萬蚊止少少血

今日財政司司長陳茂波發表新一份財政預算案，其中會向18歲或以上嘅香港永久性居民發放一萬元，突然有一萬蚊使，唔少女星都諗計，點樣好好用呢筆錢！

《愛．回家之開心速遞》中飾演賈名媛的女藝員邱芷微就話：「我覺得政府派一萬蚊呢個措施幾好，起碼令啲市民少啲怨氣，雖然一萬對好多家庭幫助唔係好大，但起碼政府有幫補啲，助大家度過難關。不過我有份投資嘅藝術學院因為疫情大受影響，生意額跌咗六成，但政府冇對我哋呢啲相關興趣班學校有紓困措施，幸好遇到良心業主減租，所以希望政府可以有相關措施幫我哋。」

黃文意林凱恩拎去捐

「10億咪神」黃文意同劇集《愛．回家之開心速遞》「Bonnie」林凱恩不約而同話會捐畀慈善機構，黃文意話：「向來都有捐錢去慈善機構，所以呢一萬蚊我會逐啲逐啲咁分幾間慈善機構捐出去，希望可以幫到有需要人士。」林凱恩唔單止捐錢，仲打算買保健用品廣派親友：「買吓保健用品畀身邊嘅長輩，等佢哋抵抗力好啲，身體健康最緊要。（唔拎去投資？）呢方面我好弱，相信一萬蚊都冇埋！」

牛雜妹慳住使

而「牛雜妹」李亦喬指現時收入大減，因好多工作取消，計計埋埋唔見咗五位數字收入：「等於冇咗幾個月工資咁，好心痛！」所以佢話呢一萬蚊其實都幫唔到幾多，依家留喺屋企多啲，煮吓飯減少開支：「呢筆錢，其實未足以抵銷因為疫情所帶來嘅影響，依家嘅前景未明，都會盡量慳啲使，先應付日常開支，交水電煤、屋企同日常必要支出先！」

梁芷珮帶仔女歐遊

而無綫J2旅遊節目《潮什麼》系列主持人梁芷珮，育有三名子女，但全部都唔夠18歲，佢話：「政府畀每人一萬蚊都唔錯呀，小朋友拎唔到都OK，我同我老公加埋有兩萬蚊呀！」因為佢三個小朋友就讀國際學校關係，故其實兩萬蚊都唔夠交學費，但會留嚟畀佢哋參加課外活動：「佢哋依家唔使返學，所以我哋帶佢哋去冰島、土耳其同芬蘭，當係活動教學，所以聽到派錢消息，依家使錢都可以使得鬆動少少，喺當地搵吓啲體驗班畀佢哋上堂。」

陳約臨online學嘢

藝人陳約臨就話：「呢個時期派錢都係好事，我會將啲錢部份儲起，有啲就攞去學日文同online課程，同埋買書，一定唔會去旅行。因為疫情工作上一定有影響，但大家一齊過度，好多工作推遲咗，但當休息吓，自己有儲錢，所以唔使咁緊張身冇分文。」開班教拳擊舞蹈的歌手黎美言說：「我會搵嚟備用，始終生意都有影響到一半，我公司剛起步，小本經費，因為好多計劃都推遲啲，要諗辧法，所以以家好似學校咁，就算停課都可以喺屋企上課，所以依家都online教授，大家共同度過困境。」