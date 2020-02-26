【冒炎染髮】吳若希斬腳趾避Shopping

藝人吳若希（Jinny）自下嫁圈外老公何兆鴻後，二人育有一名女兒，曾表示自己最愛購物的Jinny，早前為節目前往東京拍攝時，還瘋狂地為自己及囡囡置新裝，買到唔識停手。不過近月新冠肺炎肆虐，「行街精」Jinny沒有工作在身，便與囡囡閉關在家不敢外出，日前她趁空往中環整頭，雖然購物癮發作，但也不敢四處逛，扮靚後急急腳返歸。

當日下午約二時，戴上口罩的Jinny獨自現身商場，並邊行邊講電話匆匆步入附近的髮型屋，全程「十級戒備」的她，坐下後連口罩亦不敢除掉，還不時以酒精搓手液清潔雙手，逗留約兩小時她終於離開，並於店內揀了數支護髮用品後便往等車，沿途經過名店時，明顯身痕的她不停注視櫥窗新裝，但卻死忍不敢入內，只望了兩望便走人，等車期間她低頭族上身撳電話，似乎是向老公報到，甫見車來即箭步上車，急趕回家湊女。事後聯絡Jinny，她表示當日只是往染髮，她說：「因為近排一直要開工，趁嗰日得閒有時間咪即刻去整頭，都冇四圍行街，只係買咗啲護髮用品就即刻返屋企喇。」

此外，去年底與「咪神」崔碧珈分手後的吳浩康，當日亦於街頭等的士，不過他對疫情似乎不是太緊張，見他未有戴上口罩作防護，登上的士後發現記者在場時，更隨即調低車窗，揮手打招呼兼大嗌。