青靚白淨被疑HeHe！何廣沛朱晨麗愈鬧愈開心

藝人何廣沛是上位最快的小生之一，2013年由路人甲做起，去年已升呢男主角，主演的《黃金有罪》及《大醬園》同期播出，在後者更首次擔綱男一，他承認初時感到忐忑，慶幸劇中有很多演員跟他一同分擔：「唔擔心收視，亦唔到我控制。」今次是他與朱晨麗第二度合作，笑言最享受是攞正牌跟朱朱鬧交﹕「鬧得好爽，鬧一個人唔需要理後果，幾咁開心，平時邊可以！」

讚朱朱完美

說到跟朱朱的關係，他以好好朋友、好同事及好拍檔形容，問到在江嘉敏、馮盈盈及朱朱當中，跟誰最有CP感？何廣沛笑言：「我一定答係朱朱，《超時空男臣》成功咗，跟住又拍咗《3日2夜》，希望觀眾鍾意睇呢個螢幕CP配搭，仲可以情侶檔吸金。（有機會由螢幕情侶變成現實情侶？）我唔會刻意將件事弄成真，順其自然，佢係個好好女仔，同佢合作、相處好舒服，一步一步嚟。（爭啲乜？）乜都爭啲。（佢叫你努力啲。）係囉，我唔夠努力啩！（冇畀力追？）我唔夠努力，乜都爭啲，唔夠靚仔啩、唔夠成功啩！（佢話你爭少少，咁朱朱呢？）佢好完美，係港姐冠軍，美貌與智慧並重，仲係Girlfriend-able。」

唔識用緋聞炒作

對於傳緋聞，他強調從來沒有炒作：「我都唔識炒作，我係個默默拍劇嘅人。咁啱每次約食飯都畀人見到，我都有同其他人食飯睇戲，男男女女都有。（緋聞係煙幕？）原來有啲嘢咁高深。」入無綫初期，他曾被懷疑是同性戀：「可能見我青靚白淨，啲人有一刻懷疑過，但熟悉我嘅人就知我唔係。」