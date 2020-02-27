承認性騷擾逾30名女藝人　杜鳴高發聲明道歉

西班牙著名男高音杜鳴高（Placido Domingo）被揭多年來性騷擾逾30名女子，受害人表示如果不順從要求，就會失去演出機會，歌劇界人士指杜鳴高的惡行早已是公開的秘密，但杜鳴高強調一直沒有性騷擾女性，所有事情都是你情我願下進行。

不過，昨日杜鳴高一反常態，向害者發出道歉聲明，「我尊重這些女人終於感到可以大聲說出來，我想讓她們知道我對她們造成的傷害感到非常抱歉。我對自己的行為會承擔全部責任，我已從這種經驗中成長。」

其實杜鳴高突然公開道歉是因為他所屬的美國音樂藝術家工會（AGMA）向他進行調查，於去年9月AGMA聘用了一名前檢察官，向逾30名業內投訴者進行調查，報告指出杜鳴高曾向受害者進行性挑逗、強吻、非禮、跟踪、深夜來電，要求受害者到其寓所進行性行為等，而他主要目標是年輕樣貌美的初入行女藝人。

79歲的杜鳴高在1990年代與Jose Carreras和已故的巴伐洛堤組成「三大男高音」，促進歌劇全球普及化，近年他已改唱男中音。