東方日報C1：確診飆升金宇彬抗癌復出作煞停

新冠肺炎肆虐全球，疫情在日韓日趨嚴峻，更震散當地娛樂事業，演唱會、電視、電影紛紛叫停，損失慘重！抗癌成功韓星金宇彬原定下月復出拍新片，卻因疫情即時煞停；紅爆男團防彈少年團的新碟宣傳取消；SuperJunior（SJ）香港演唱會延期。日本方面，Perfume、EXILE的演唱會昨日即時腰斬！

原本疫情擴散已震散中港台的娛樂圈，最近更迅速蔓延至日韓，令當地藝能界亦陷入癱瘓，預計損失達天文數字！當中南韓更成為新重災區，確診人數不斷飆升，除了出現搶口罩潮，更有空服員確診，令當地人心惶惶，總統文在寅已呼籲民眾減少集體活動，令娛樂圈的活動即時停頓！

斟全智賢拍戲

而於大前年5月確診鼻咽癌而停工兩年半的韓劇《任意依戀》男星金宇彬，抗癌成功後，去年底逐步復工，並狀態大勇現身《青龍電影頒獎禮》任頒獎嘉賓，之後又在首爾舉行粉絲見面會，並接拍了新片強勢回歸！他早前落實與女星金泰璃及柳俊烈合演韓片《盜賊門》導演崔東勛的新片《外星人》（暫譯），女星全智賢亦獲邀參演，她雖未落實接拍，但此片是金宇彬復出的頭炮，原本備受期待，原定下月開拍， 但受到疫情影響，片商宣布押後開鏡，令重新起步的金宇彬再遇打擊！

此外，爆紅全球的韓團防彈少年團（BTS）於上周五推出第4張專輯，發售首天錄得逾265萬張銷量，創下韓國歌手史上最高單日銷售紀錄，七子原定下周六在首爾舉行新碟宣 傳活動，昨日透過事務所宣布為了藝人與粉絲的安全而延期。

SJ未能來港開騷

另一邊廂，香港政府已向南韓發出紅色外遊警示，並禁止非港人由南韓入境，導致韓團Super Junior（SJ）原定下月28日假亞博舉行的香港演唱會宣布延期。今次是SJ成員退伍 後，首度合體在港開騷，相信延期令歌迷十分失望。

而韓國演藝界一向十分齊心，一眾韓流巨星紛紛捐款抗疫。雖然金宇彬停工兩年半沒有收入，但他亦與女友新敏娥分別捐款約64萬港元，以及購買口罩及消毒液予低收入家庭。至於韓片《上流寄生族》男星宋康昊、「國民初戀」秀智、神劇《鬼怪》男星孔劉、鄭雨盛、惠利及金慧秀亦各捐款約64萬港元。女歌手宣美與男星安在旭則分別捐款約6.4萬 及2.8萬港元。去年涉毒退出男團iKON的前隊長B.I則低調捐 出價值約128萬港元的10萬個口罩予中、日及泰國等地。

Perfume EXILE 臨時取消開騷

疫情在日本持續擴散，當地娛樂活動受到嚴重影響，甚至出現臨開場前才決定取消演唱會的狀況，遭歌迷鬧爆。電音女團Perfume及跳舞男團EXILE，前日起分別在東京巨蛋及大阪巨蛋展開兩場大型演唱會，已被批評罔顧觀眾及演出者安全，但主辦單位仍堅持如期舉行第二場演唱會，直至昨日日本首相安倍晉三呼籲中止未來兩周的大型活動後，主辦單位才臨時取消演出， 連累早已抵達會場的過萬歌迷撲空，憤怒歌迷炮轟主辦單位失職。

WANIMA演唱會有粉絲中招

此外，搖滾樂隊WANIMA於本月8日在福岡舉行萬人演唱會後有一名女歌迷確診，導致樂隊宣布取消接下來的4場演出，損失慘重。樂壇才子米津玄師、女歌手松田聖子及尊尼組合SixTONE、NEWS等亦宣布叫停直至下月中的多場演唱會。SMAP前成員香取慎吾、草彅剛和稻垣吾郎，原定昨日在千葉辦的粉絲活動，將延期至4月再辦。而本周六在東京代代木舉行的大型時裝音樂騷《TOKYO GIRL COLLECTION 2020 SPRING/SUMMER》，宣布不會招待觀眾入場欣賞，並改以網上直播形式進行。

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