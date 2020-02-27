《娛場》：無懼商業化　唐嘉麟捧紅大四喜

想起香港Rapper，或許你會想起農夫、LMF、廿四味，但你有沒有想過TVB藝人唐嘉麟（KT）也是一名Rapper？KT接受《娛場》主持人李文珊訪問時娓娓道來。

2009年，唐嘉麟（KT）在歐陽靖（MC Jin）的影響和幫助下出道，成為一位Rapper。其後MC Jin有機會到TVB發展，順理成章之下亦帶挈KT成為《兄弟幫》主持，更有不少拍劇機會！談到最難忘的拍劇經驗，KT坦言與林峯合作拍攝《使徒行者》相當難忘：「對手係林峯喎，個壓力真係不得了，佢真係公子到呢‥‥‥佢拖住我隻手，但我又要扮瞓覺，嗰刻真係明白點解啲女仔會咁鍾意佢！」

至於談到去年在《愛．回家之開心速遞》爆紅的大四喜，作為幕後功臣的KT也笑說：「當大四喜出街嘅時候，心諗點解會有人打電話嚟搵我嘅，真係好有滿足感。」

作為一名演員，KT感受到無比滿足感，可是作為一位Rapper，KT卻覺得無比唏噓：「有好多人識Rap，有好多人鍾意呢樣嘢，但係有幾多個人可以出到嚟？MC Jin？農夫？有幾多個人可以Keep住靠呢一行搵食？所以係難到不得了！」

縱使生活困難，KT沒有放棄做Rapper的夢想，值得慶幸的是，他以Rapper的身份接到廣告，其中政府宣傳片《大嘥鬼》就是出自他的手筆：「我唔敢話自己係代言，但嗰把聲係我喎，當我去電台做訪問嘅時候，啲人睇完個廣告會問我呢個係咪我嚟？我話係呀，佢會話咁似古巨基嘅，我話唔係下嘛，所以都幾搞笑！」

KT表示做Rapper雖然不能賺大錢，但總算叫做「搵到兩餐」！不過由於收入不穩定，KT決意與好友合資開車房，實行做多一瓣，讓家人不用擔心生計：「托賴有劇拍，啲監製都會搵吓我，不過做人都想搵多啲，所以就同朋友開咗呢間車房！」而KT更對屬於自己的專屬車輛情有獨鍾：「我有架歐洲車，基本上都揸咗十年有多，我出街啲人都會Tag我，因為實會影到相！一架舊車喺香港周街都係，但你嗰架係獨一無二，你就好有滿足感！」如果想知道更多關於KT的故事，那就一定要留意《娛場》！

場地：Whh偉恆行