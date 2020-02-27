IU捐130萬　孫藝珍捐錢助故鄉大邱抗疫

南韓新冠肺炎疫情持續，確診人數已突破1,500人，而當中大邱市更是重災區，確診個案已超過一千宗，連日來已有多位韓星捐款支援前線及弱勢社群抗疫。

最近與型男玄彬拍完韓劇《愛的迫降》的女星孫藝珍，今日捐出約65萬港元給「大邱社會互助籌捐會」，她指大邱是她出生和長大的地方，父母亦住在大邱，對她來說是非常特別的地方，當她在新聞中看到大邱疫情的報道，感到很難過和心痛，希望可以幫助需要防疫用品的弱勢社群及支援新冠肺炎治療和防疫。

至於正在哥倫比亞拍新片《波哥大》的男星宋仲基，今日向「希望橋樑全國災害救護協會」捐出約65萬港元，據指身在哥倫比亞的他十分低調，直接聯絡協會表達希望捐錢的意願，沒有將捐款一事告知事務所。靚聲女歌手IU則捐出共130萬港元給「Good Neighbors」及「大學醫生協會」，支援前線醫護的保護衣及口罩等現時不足的物品。

而女星朴信惠今日向「饑民食品基金會」捐出約32.6萬港元，幫助低收入家庭購買口罩，女星鄭麗媛捐出約65萬港元給「Good Neighbors」，限定男團X1出身的金曜漢亦捐款約6.5萬港元給「希望橋樑全國災害救護協會」，幫助有需要人士購買防疫用品。