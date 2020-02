《第34屆日本金唱片大賞》公布獲獎名單,根據過去一年CD、DVD、影帶銷量及網上收費平台點播率等收入算出賣碟王。將於年底停工的尊尼組合嵐,相隔3年第六度勇奪大獎。其出道20周年精選大碟《5×20 All the BEST!! 1999-2019》銷量全年最勁,賣出235.6萬張,獲得年度大碟獎。

偶像女團AKB48憑《Sustainable》獲得年度單曲,樂壇才子米津玄師的《馬與鹿》獲年度下載歌曲獎。米津又與樂隊Official髭男dism同時奪得特別獎。新人獎則由人氣樂隊King Ngu奪得。國際歌手方面,韓國男團BTS奪最佳亞洲歌手獎,樂隊QUEEN獲國際組別年度歌手獎。