占出疫症4月平息　李居明出防疫DVD方便戲迷

新冠狀病毒疫情至今尚未見明顯緩解，市民生活、社會經濟大受影響，面對疫境，玄學家李居明提出「全民抗疫，刻不容緩，盡己所能，義不容辭」，他親自製作13輯視頻《李居明談肺炎》及免費贈送防疫符貼和防疫手册，又經占卜算卦得出令人振奮的預言：瘟疫有望在4月8日平息，夏天或至完結。

新光戲院獲免收半年租金

李居明聲稱疫境中不乏好人好事，接獲新光戲院大業主羅守輝先生通知，半年免收全額租金、給予一個特惠價錢，對於因疫情而停業的新光戲院來説，確是雪中送炭，他非常感激業主體恤租戶、共度時艱，值得行業借鏡。有感新光停業，許多長者冇機會入場睇戲，李居明特別將十套粵劇戲寶製作成防疫版DVD（附送防疫帖）公開發售，售價50元，讓戲迷安坐家中欣賞。

四月有針對疫症的藥物面世

關於疫情未來走勢，李居明遵照「科學玄學同參正」的方針，經玄學卜算再加科學引證，認為可望於4月8日平息，到夏天完全消失，四月之後會有針對疫症的藥物面世。但未來一個月也不可掉以輕心，尤其是驚蟞（3月5日）前後，傳統曆法是蛇蟲鼠蟻出巢，故一定要加倍小心，慎防雞隻染病導致雞瘟出現，否則必會加劇疫情。李居明再三強調還是小心保重，不要諱疾忌醫，稍有不適便要延醫診治。