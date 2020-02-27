譚俊彥食肆改做外賣　堅持唔削減員工福利

藝人譚俊彥今日現身新城電台宣傳無綫熱播劇《法證先鋒IV》，該劇收視繼續飆升，首集7日跨平台總收視37.1點，譚俊彥謙稱是台前幕後一大班人齊心合力的功勞，更指對大結局衝破40點有信心，並劇透：「係一個開心結局，但點開心法我都唔知，因為小青姐（監製梅小青）好犀利，原來啲劇本最後部分有保密，我哋拍出嚟嘅嘢係同剪出嚟唔同，佢好識得一環扣一環咁令觀眾追劇。」劇集收視高企，已經有計劃拍續集？他指演員都是被動，要看公司安排，又笑話：「依家興再開就換人，暫時都未諗，暫時都係專注喺防疫同宣傳上。」

問到爸爸狄龍可有晚晚追劇？有何評價？譚俊彥抵死笑指爸爸一向作風是有彈冇讚，反而媽媽就有：「佢係標準會煲劇嘅師奶，晚晚佢睇完都會打畀佢問做成點，關係好咗好多。」

《法證IV》血腥 未有同仔女收看

因劇集內容有血腥、屍體畫面，他說未有同一對年幼仔女收看：「之前做包青天黑口黑面個女嚇親，我都係8、9歲先睇我爸啲劇。（停課喺屋企好悶？）大家都悶！太太好有心，每朝10點就好似幼稚園上堂咁，尋日先同佢買教材。」並自覺做了怪獸家長：「個女先差唔多5歲，佢計數叻，已經買6、7歲啲數畀佢越級計，升小學係好緊張，但都要佢靠自己。（驚停課佢哋追唔上？）教學好Open，仲靠個好老婆，佢有上網Search、又同其他家長交流。」

有投資西餐廳的他，早前謂受疫情影響想轉型做外賣式生意：「都辛苦，依家係大家攜手共度時艱，唔係賺錢，好多行業都結業，希望用自己嘅能力過呢個難關。（有要求員工放無薪假？）冇削減任何福利，員工人唔算多，而且人人都有家庭。」