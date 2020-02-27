叫立青嫌核突　李靖筠許靖韻改名開節目

英皇今年力捧的許靖韻（Angela）及李靖筠（Gladys）將攜手合作全新音樂節目《AngeLadys今晚唱飲歌》，兩人解說「AngeLadys」的由來是從她們的英文名組成，不過在正式命名前，原來有另外一個「候選名單」，Angela笑說：「之前個名好核突，叫咩『立青』，因為我哋個中文名都有個『靖』字。」隨後二人便開始讀出網民留言，其中一個留言問Angela「食咗飯未」，Gladys立即搞笑回應：「Angela係唔會唔食飽唱歌。 」但Angela立即「澄清」：「但係我哋啱啱share咗一個飯。」Gladsy立即反應：「係咪即係表達你食得好少呀？」Angela立即以笑遮醜，十分搞笑。

正式進入唱歌環節，Gladys乘機向Angela「表白」一番，她表示一直很想Angela唱自己的歌，於是Angela立即唱出由Gladys作曲的電影主題曲《高攀愛》為節目打開序幕。接着二人便分享自己家中日常，Gladys坦言覺得Angela在家中一定是攤足全日在梳化的人，但原來並非如此，她說：「我喺屋企可以全日都好忙，通常係臨瞓前先攤喺度睇幾個鐘劇，試過睇足一日，嘩！真係睇到有啲想嘔！」Gladys說希望大家在這段時間可以安坐家中，很安全地收看這個節目，「但我好擔心同心姐（許靖韻）唱歌，公司嘅『歌姬』同我一齊唱歌呀⋯⋯」Angela自嘲說：「歌姬⋯⋯狗，哈哈。」

節目中，二人除了唱出自己歌曲，如《第三顆行星》、《逆流成河》、《沒完沒了》等，她們亦翻唱多首其他歌手的經典歌曲，包括：容祖兒《牆紙》、張敬軒《櫻花樹下》、C All Star《天梯》、林俊傑《修鍊愛情》、周杰倫《說好的幸福呢》等，最後唱出Twins的《飲歌》以回應節目主題「今晚唱飲歌」作結。