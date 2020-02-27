靠「爆登」成名！沈震軒回巢升呢做男一

藝人沈震軒到電台宣傳跟劉美君合唱的新歌《局內人》，同時亦是二人合演的ViuTV劇集《好人好姐》插曲。當年被網民封最靚仔配角，曾拍無綫劇《潛行狙擊》演基男「爆登」一角，令人留下深刻印象。提到剛簽邵氏並重返TVB拍劇做男一，他透露3月開拍古裝劇：「都有受疫情影響遲少少開，啲場景都有睇清楚，全部都係喺香港取景，同蕭正楠拍，講濟公。（你做濟公？）係做佢好兄弟，要賣吓關子，劇情幾爆，自己都好期待，睇劇本都估唔到最尾係咁。」對於再返TVB拍劇，他謂都緊張：「同啲未合作過嘅演員合作，希望有新火花。（跳級做男一喎！）係重要角色啫，有進步係開心，最緊要角色有發揮同好玩。」

講到《好》劇中跟劉美君的一段婆孫戀，他指意想不到有好大回響：「劇入面有句對白都好貼地，『有冇諗過10年後拖住個阿婆出街？』講到呢句有眼淚。」劇集成績好有考慮拍續集？他抵死笑說：「咁就唔好睇啦！我自己都唔想知佢哋之後點，將最靚嘅畫面停喺呢度就得。（現實中有成熟女士接近？）網上有好多人都話我媽、我婆睇到好投入，有呢個幻想都開咗一條路出嚟。」現實中曾有過姊弟戀？他坦言有：「都偏向搵啲大自己2、3年嘅，其實10年內都OK，再大就驚有代溝，依家嗰個就係細過我嘅。」