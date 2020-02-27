因小失大！蔣家旻嫌貴冇買口罩　終靠朋友贈送

無綫藝人蔣家旻、周奕瑋和許文軒到將軍澳向街坊派發萬個口罩，蔣家旻穿短褲到場，說1月中曾到日本鳥取，當時新冠肺炎疫情未爆發，呻笨冇買到口罩，她說：「依家都唔夠口罩，見到貴又買唔落，好彩有朋友送咗幾盒畀我，（畀啲口罩緋聞男友麥秋成？）佢應該夠，如果佢要可以分享啲畀佢，遲啲拍古裝，要長時間開工，一日要預兩個，一開就3個幾月，都驚唔夠，都要keep住上網搵。」

周奕瑋透露一月尾時在日本只能夠在100円店買到一包5個口罩，笑言一直在口罩貧窮線下，直至最近澳洲朋友寄來的口罩終到手，成功脫離貧窮線，他只保留一盒自用，其他給予有需要的朋友，他說：「所以我好明白排隊攞口罩嘅心情。（工作受影响？）原本3月頭去關西拍旅遊特輯，遇正疫情，要hold一hold，再決定，另外同旅行社合作嘅日本及韓國宣傳工作，未知可否成行。」問到身為日本通卻買不到日本口罩？周奕瑋笑說：「個個以為我係，朋友成日傳啲口罩相我，問有冇用？搓手液邊隻好，我想佢哋畀口罩我，多過畀相我囉！」

而許文軒原本上周有個日本司儀工作，想趁機掃防疫物資夢碎。他說：「早排真係買唔到廁紙，屋企差唔多用晒，好彩去24小時超市先買到。」