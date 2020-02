台灣男星高以翔去年11月27日在內地參與真人騷節目《追我吧》不幸猝逝,其23歲女友Bella痛失所愛,當時連日守在靈堂不願離開,令人心酸。今日為高以翔離世3個月,Bella在社交網上載一張兩人昔日合照,相中玻璃上寫着「I AM RIGHT HERE RIGHT NOW(我會一直在這裹)」,流露出天人永隔的思念之情。此外,Bella在IG Story發文:「沒有其他的情緒,沒有痛苦,沒有不甘心,沒有怨。只有對美好回憶的愛,思念,感恩,和珍惜。一切都是換成另一種形式的陪伴,這樣的陪伴,是更永恆的。這種陪伴給予我一切內心所需要的能量與勇氣。」她更自我勉勵:「活在當下,好好照亮自己,照亮身邊一切,照亮前方的路,一層一層的圓。成為自己的榜樣,成為能讓你感到驕傲的女孩。」