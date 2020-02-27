蘇麗珊赴美進修演藝　亮相時裝周凍到震

正於洛杉磯進修演藝課程的蘇麗珊（Cecilia），剛出席完美國紐約時裝周，由於Cecilia是從美國西岸飛到紐約，不需要長途跋涉又不需要適應時差，所以比過往去巴黎時裝周輕鬆，不過紐約只有三度的氣溫卻令她大感吃不消，大呼「凍到震」。

能夠出席盛會兼且其中一場更與美國影后茱莉安摩亞（Julianne Moore）及華裔女星劉玉玲（Lucy Liu）一起出席，Cecilia心情興奮地表示：「之前都去過巴黎時裝周，但紐約時裝周就第一次去，其實我好鍾意紐約，因為我好喜歡忙，我係習慣將成個日程表排滿嗰種人。紐約比西岸凍好多，日間都只有三度，我不停同自己講唔凍唔凍，一影完即刻着番大䄛，其實真係凍到震呀！」

說到在洛杉磯進修的演藝課程，Cecilia則表示：「我讀嘅係全日制課程，一星期上課四日，因為演技係比較虛嘅學科，所以老師會用好多好特別嘅方法嚟引導你，例如其中一個功課係叫我去大自然感受十五分鐘，期間唔可以用電話，唔可以聽音樂或者同人講嘢，亦唔可以同朋友去，然後自己一個人望住大自然，靜靜地諗嘢。而平時喺香港係冇機會感受生活，所以今次過嚟讀書係畀到我好大得着。今年亦都係咁大個女第一次唔同屋企人過年，咁惟有新年嗰陣同佢哋視訊通話，點知傾完之後更加掛住佢哋，不過美國冇乜過年氣氛，我都好快就投入返學習。」