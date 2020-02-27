扮恩愛！張若昀李沁攬啜可一不可再

李沁、張若昀、陳道明、吳剛、李小冉、辛芷蕾、李純、郭麒麟、宋軼、肖戰等演出的內地劇集《慶餘年》，去年於內地播出時甚受好評，故有指已準備開拍第二季，而無綫翡翠台亦將於3月2日起，逢星期一至五晚上9時30分播放，直至3月21日起便星期一至六播放，星期六更是連播兩小時。

與閨蜜老公調情

該劇講述一個懷有秘密身世的皇子范閑（張若昀飾），長大後捲入朝廷鬥爭，經歷種種考驗的傳奇故事。范閑對宰相女兒林婉兒（李沁飾）一見鍾情，及後因一隻雞腿結緣，繼而發展成恩愛夫妻。雖然二人首度合作已演恩愛夫妻，當中還有親熱戲，鏡頭前他們卻顯盡默契，沒有半點忸怩，但李沁早前卻表示不想再與張若昀合作，她說：「因為拍攝時有些場景是無法避免，例如擁抱又或者是接吻。」原來李沁這番心底話全因張若昀妻子唐藝昕，皆因李沁乃唐藝昕伴娘兼閨蜜，大抵怕會惹來不必要誤會吧！

醉演吟詩戲有難度

相對於李沁，張若昀卻沒想太多，透露對劇中一場醉酒吟詩戲份最為深刻，皆因要醉住背詩句，令其大感難度，他受訪時表示：「因為要演醉酒狀態，所以我從早上8點就開始喝，那場戲拍了3天，我就醉了一天半，覺得演戲就是有三分醉可以演到8分，但如果一滴都不沾，要演醉就會特別假。」除了范閑，張若昀還有另一個穿越角色「張慶」，坦言雖然分飾兩角， 但大部分時間均是演范閑，故拍攝時一直保持輕鬆狀態，感受角色人生，與他共同思考：「當然也有難度，因為每個人對書中的人物也有自己的想像，所以我也努力去演活他。」

與辛芷蕾化敵為友

除了女主角李沁，曾演出《如懿傳》的辛芷蕾、李純及劉美彤也有份參與，前者演北齊聖女，惟身份與性格相差很大，乃性情中人，與張若昀演的范閑由敵人變成好友。而以往被定型演反派的李純，今次飾演司理理，表面是青樓紅牌阿姐，實情是間諜，被范閑多次出手相救後愛上他；劉美彤則女扮男裝演北齊皇帝，單看造型已相當有驚喜。

至於老戲骨陳道明飾演大陰謀家慶帝一角，已演過多次皇帝的他，被指身上散發一種天然威武，一舉手一投足均充滿尊上霸氣，即使零台詞，也自然被其眼睛攝到。

肖戰「高冷男神」吸睛

由內地男神肖戰出演的言冰雲一角，雖然僅是客串角色，演慶國派到北齊的間諜，但當造型曝光後，憑住一襲白衣，束髮盆起金冠，盡顯高貴俊朗公子一面，再加上走路時一臉冷如冰的樣子，非常配合其「高冷男神」設定，引來不少劇迷心心眼。而他與張若昀於劇中命運也緊密相連，其中一場戲份是張若昀為肖戰療傷上藥，兩男舉動令網民為之瘋狂。