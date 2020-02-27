搜羅跨世代演唱會！張智霖Kay回味紅館第一次

新冠肺炎襲全城，人人自危下都不願出街怕受感染，悶爆在家最好的娛樂節目，當然是睇電視、重溫經典演唱會等精彩節目，myTV SUPER於這個時期提供經典靚聲演唱會於點播區供欣賞，張智霖和謝安琪更親述當中的最美回憶！

每個年代、每人心裏都會有滿載回憶的經典金曲，人會老，歌曲是永存。當聽到一首很喜愛的歌曲時，你會想到甚麼？

myTV SUPER特設myTV SUPER演唱會點播區，為廣大觀眾樂迷搜羅多個經典金曲演唱會，點播區內雲集不同唱家班演唱會包括：《張智霖我係外星人2011》、《好多謝安琪吶喊演唱會》、《顧嘉煇榮休盛典演唱會》、《歌詞大師盧國沾作品演唱會》、《福祿壽十周年演唱會》、《林子祥佐治地球40年2016》和《黃凱芹×王憓此時情音樂會2015》等，每一個都是歌手嘔心瀝血之作品。點播區還有多位分量十足的樂壇前輩的演唱會，為大家送上不同年代的金曲，讓myTV SUPER演唱會點播區回味大家瘋狂的青春吧！

唱《祝君好》淚灑舞台

入行20年，張智霖（Chilam）終於如願以償於2011年3月首度在紅館舉行《張智霖我係外星人2011》演唱會。除了個唱主題曲《冧爆你》和30 首難以忘懷的經典作外，Chilam還重新演繹其他歌手的好歌包括《天梯》、《淘汰》和向張國榮致敬的《想你》等。舞台上，Chilam向太太袁詠儀以《新不了情》、《未婚妻》深情剖白，又特別獻唱為兒子寫歌的《反斗奇兵》。他還請來久別演唱會舞台的張栢芝開金口合唱《多謝關心》；與許秋怡相隔19年同台合唱， 《現代愛情故事》經典重現，成為全晚的高潮。安歌時，「初哥哥」唱出經典金曲《祝君好》，不禁流下男兒淚，場面感人。

他接受訪問時再次回憶演唱會的一幕，說來亦相當感動：「呢個係我第一次嘅演唱會，當時我呢個《外星人》係想表達自己喺歌手行業中，唔算係一個正常路徑發展歌唱事業嘅藝人，感覺好似一個天外來客，又拍電影、演電視又唱歌，所以先有呢個主題。（覺得邊個位最正？）演唱會中我唱咗一首歌《未婚妻》，我好鍾意，每次睇番都好感動，呢首歌當時冇Plug ！」由於此曲是講及他與袁詠儀的愛情故事，不少歌迷於騷後亦爭相下載此歌，令其點擊很高！

每次重溫格外窩心

至於謝安琪亦表示很開心可以用演唱會形式再現無綫，她說：「其實TVB不嬲有播我嘅演唱會同節目，例如旅遊節目、環保節目，綜藝都有。我只拍過一套劇，之前都重播咗，所以唔會覺得好似好耐冇出現喎！《吶喊演唱會》係我第一個紅館騷，每次見到電視重播都好有感覺，覺得好多回憶同感受，好開心我啲歌迷都一樣，所以每次電視重播都好多人通知我，好開心咁話番畀我聽，係好窩心嘅！」

鄭少秋汪明荃鑽石組合 聽出耳油

經典演唱會中的首首金曲，令人聽出耳油，有共鳴又充滿集體回憶，是樂迷最愛的選擇。myTV SUPER今次將經典演唱會上架，是觀眾最大喜訊，當中堪稱「鑽石組合」的鄭少秋、汪明荃最為樂迷熱捧，二人合作無間幾乎半個世紀，關係既是密友又是最有默契的拍檔，當面對秋官時，連阿姐都打趣說：「你想飛甩我都幾難！」對於和秋官合作的演唱會《金曲娛樂真經典》和《新紀元2011演唱會》，亦是阿姐的最愛，她受訪時說：「myTV SUPER有得睇，對觀眾嚟講梗係好啦！加上最近新冠肺炎疫情肆虐，大家多數留喺屋企搵娛樂，既安全又有歌聽娛樂吓，相當好嘅安排！（呢兩個演唱會同秋官有好多回憶？）係呀！我哋係最佳拍檔，無論外形、歌路都好夾，除咗見到秋官，《金曲娛樂真經典》都有其他歌手，同佢哋聚吓，真係好開心㗎！」

福祿壽笑Sing入屋

由藝人阮兆祥、王祖藍、李思捷組合的《福祿壽》成立10周年時三子再度合體，於2018年在紅館舉行《福祿壽十周年演唱會》，當時全場座無虛席，三子以出位扮嘢、急才、歌藝及搞笑的創意能力，令人笑到肚攣， 深受3歲至80歲的觀眾歡迎。如今可在myTV SUPER重溫，再看祖藍反串的本領，連他本人亦覺難忘和叫好： 「我好耐冇扮女裝， 呢個演唱會中， 我最難忘係《Frozen》中嘅公主造型，好多小朋友都好鍾意，依家多個平台有得睇，我都好開心，愈多人睇愈能為大家帶嚟更多回憶！」