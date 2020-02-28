李彩華滯留重災區北海道三周　匿雪山避疫

娛樂圈陷入「嚴寒」，演藝工作大部分停頓，不少藝人停工自保。主力內地發展的藝人李彩華（Rain），亦因內地疫情嚴峻而停工回港，賦閒在家苦練廚藝自娛，但日子一天一天的過，百無聊賴下，2月中她應朋友邀約轉移陣地到日本北海道滑雪散心。豈料抵埗後，當地疫情爆發，確診人數持續上升，北海道更是全日本疫情第一重災區，令她的旅程進退兩難，現時只能在雪山上度日，每當離開酒店外出，都要做足全面預防措施，口罩和空氣淨化機隨身。現已在當地兩個多星期的她，每日留意疫情進展，以確認回港航班狀況。

房間設空氣清新機

聯絡上身處北海道二世古的Rain，她表示初到北海道時市面情況不算嚴峻，但自己亦不敢鬆懈，即使初到埗到酒店浸溫泉，亦挑選衞生設備完善的高級酒店，待深夜時分、較少人時才出動，確保安全。隨着當地確診人數急增，Rain已加倍提高警覺，她說：「好彩依家喺山上位置，同市區有一段距離，但眼見遊客唔多，已經陸續離開，加上當地人亦少外出，街上頗為冷清。我盡量留喺酒店減少外出，喺房自設空氣清新機，做到幾多得幾多。」她透露幸好同行友人熟悉當地，外出時她們都只光顧較為偏遠的小店，人流較少、較為安全。問到歸期？她指因航班問題已延遲了返港，現正張羅機票，估計最快3月2日才能回港。

至於內地從商的丈夫Eric沒有同行，她表示自2月2日在港慶祝結婚一周年後，翌日丈夫就返回內地工作，她說：「今次佢冇同我哋一齊去，我哋成個月冇見面，佢都好擔心我嘅狀況，依家每日講幾次電話互相問候，始終佢喺內地我都好擔心，大家透過視像通話會安心好多。」