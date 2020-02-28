遙遠的愛　陳慧敏避炎速遞土耳其冧仔

歌手陳慧敏早前無懼疫情影響，由澳門到香港再飛到土耳其與危地馬拉男友P先生共度情人節，遙遠距離的戀愛當然唔容易，愛到癡纏都要暫別，慧敏在社交平台Po千字文，訴說離愁痛苦，她上載男友輕吻面珠的甜蜜照，仲有連日來兩人的旅遊經歷，「時間，可走慢些嗎？你公平得我沒辦法招架。要離開土耳其的時候，感覺就像剛來到一樣，日子好比光速還要快的過去。」

一杯咖啡兩個飲

慧敏分享與男友拍拖的細節，男友自從找到教西班牙文工作後，流浪生活暫停了，到學校宿舍居住。她寫道：「而我在土耳其的生活節奏是，他每天早上9時上班至下午5時，我留在宿舍做自己的工作；傍晚有時間我們會去山上跑步，看看夕陽，晚上在家煮飯，周末到海邊坐坐，一杯咖啡，兩個人分，生活很簡單，但很享受。」

情人節當天，她一句想吃海鮮，男友就帶她去，另一日見到壽司店，她說好想吃，平日非常節儉的他大解慳囊一齊去吃，兩餐花了400多港元，等於男友兩星期的膳食費。她感激男友的付出，坦言男友也有很多不好的地方，但她不想記錄下來，即使兩人有問題，總是男友主動去解決，令兩顆心更相連。

愛令人義無反顧

感性的慧敏對異地戀也有憂心：「有時候也會想，為甚麼會喜歡上這隻野生猴子？大概這就是愛情吧。當然可以很悲觀地去想，這一切只因為開端總是美麗，而且3個月，很短暫。但生命就是一場只去不返的旅程，我只想更實在的活着，無論結果如何，現在美好已很幸福。」

她傷心地自爆媽媽至今仍不支持她這段異地戀，但愛令她義無反顧，她說：「若不親身感受，永遠不會知道真相，對嗎？而且去愛一個愛你的人，沒有錯吧。」其實很簡單，就是彼此喜歡而在一起而已。現在生命短暫得面對一顆細菌便能説再見，且行且珍惜，共勉之。