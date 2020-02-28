余香凝有媽咪撐　唔畀妹妹余潔滢爬頭結婚

藝人余香凝跟妹妹余潔滢被形容為「姊妹花女神」，香凝笑妹妹是「隱蔽青年」，兩姊妹最愛閂埋房門傾戀事，潔滢則爆媽咪下旨，不准爬家姐頭結婚。

經常與余潔滢被誤會是「Twins」的余香凝，事實比妹妹年長四歲：「不過有人會話佢個樣老過我！」不用工作，兩人最愛留在家中，潔滢被家姐取笑是「隱蔽青年」，因為鍾意匿在房間：「我好享受一個人嘅空間。」兩姊妹的共同興趣是彈結他，不時在家中你彈我唱。

對於「女神」封號，香凝笑言不敢當：「我依家都唔靚㗎！只不過係順眼囉！」自嘲中學時期男仔頭，因為鍾意打排球：「食完飯着住校裙打到身水身汗，臭㗎嘛，啲男仔都唔覺我好女仔，所以冇乜人追。」潔滢亦自嘲中學時不是靚女，皆因有兩隻「爆牙」凸出來：「叫咗我好耐先肯去箍牙。」

閂埋門傾戀事

兩姊妹情如閨蜜，若有心事、戀事情報，便閂埋房門互相傾訴，香凝說：「唔使點講佢已經好明白我。佢平時唔係好講嘢，但觀察力、分析力都幾強，會爆一句語出驚人，佢比我想像中成熟。」雖然拍拖經驗不豐富，但潔滢不時給家姐意見，她笑說：「家姐覺得我好了解佢，但我就覺得佢好似唔係好了解我！」單身的她可想過爬家姐頭結婚？香凝即爭住答：「我希望佢事業爬我頭！結婚就留番畀我先。」潔滢大叫好大壓力：「媽咪講咗家姐未結婚，我都唔好結！」香凝笑說：「咁你可能要等到40歲囉！」

此外，香凝原本3月27日在九展舉行處女演唱會，但主辦單位昨日公告鑑於疫情嚴重，為保障各方健康及安全，經慎重商討後決定延期舉行，詳情將盡快公布。

場地：Mini Hotel Central

Profile

余香凝

年齡：26歲

身高：1米72

嗜好：睇戲、睇書及彈結他

Profile

余潔滢

年齡：22歲

身高：1米67

嗜好：煲劇、打機、彈結他