歐洲開騷　Liam誤以為新冠肺炎中招

新冠肺炎疫情蔓延歐洲，多個歐洲國家新增個案急劇上升。而近期在歐洲舉行巡唱的英國搖滾樂隊Oasis前成員Liam Gallagher亦同fans表示自己怕中招！

現年47歲的Liam近幾個星期在意大利、德國及法國開騷，Liam日前在twitter留言表示以為自己患上新冠肺炎，他留言：「實在非常困惑同恐怖。我近幾日七次感到自己中招，之後至發覺原來係間屋溫度高好熱。」而有fans留言指新冠肺炎情況愈來愈複雜，並問他對此疫情有何睇法？Liam即留言搞笑回應：「achoo（乞嚏）」

另方面，曾在2011年電影《世紀戰疫》（Contagion）飾演沙士病人的奧斯卡金像影后桂莉芙白德露（Gwyneth Paltrow），見過鬼都怕黑日前在Instagram貼在飛機上戴住99美元（約772港元）貴價黑色口罩照片並留言：「去巴黎途中，妄想？謹慎？平和？流行病？宣傳？桂莉芙只係準備同呢樣嘢瞓覺。保持安全，唔好握手，經常洗手。」另一荷里活女星姬赫遜（Kate Hudson）去旅行時亦在機上戴口罩自拍。