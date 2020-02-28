許瑋甯怨男友行足8粒鐘都唔拖手　原因係...

現年35歲台灣女星許瑋甯與相戀8年的男友阮經天分手後，在一次的工作機會中撻着現任男友劉又年，兩人拍拖兩年多一路愛得低調，早前許瑋甯左手無名指疑戴住戒指，進駐屋企附近價值5千5百萬台幣（約1,420萬港幣）新豪宅，被指兩人已經秘婚，但許瑋甯就澄清只是烏龍傳聞，並回應指未來若有好消息，一定會跟大家分享。

一路將戀情低調的許瑋甯早前上小S與蔡康年主持的節目《花花萬物》時，罕有地談到與男友拍拖時的相處點滴，原來劉又年是許瑋甯的高中同學，不過當時許瑋甯覺得對方是一個奇怪的人：「因為他是念美術系的，他基本上都不太講話，然後就一個人很高高這樣子，好像飄在空中這樣。」直至一次工作機會，兩人同在澳洲，劉又年經常與許瑋甯發短訊聊天，擦出愛火花的許瑋甯笑言男友是很老派的男生，兩人一起散步竟然都不拖手：「我們前面已經聊了這麼多次了，你覺得他終於約你出來，可能會要進一步牽手。而且我們是散了8個小時的步，就我們在北京胡同繞了8個小時，然後想說有些比較暗的地方可能會牽到手，然後就也沒有，一直散到早上五點，他送我回到我住的地方。」

小S和蔡康永都大感震驚！之後許瑋甯與劉又年正式拍拖後，她有問過對方當時點解沒拖她的手，原來男方認為應該要到第3、4次約會才拖手，跟現代人的速食愛情觀很不一樣。

許瑋甯的男友劉又年身高193cm，比許瑋甯大兩歲，本來是男模特兒，媽媽是台灣資深女星李湘。畢業於北京電影學院攝影系，代表作品為《六弄咖啡館》。