陳瀅視愛犬如家人　郭秀雲廖碧兒擔心現棄養潮

有新冠肺炎確診者家中的愛犬因經測試後，身體呈輕微陽性反應，消息一出令愛狗一族極為擔心，但現時有教授指狗隻感染病毒機會微，相當只是患者的飛沫污染狗隻的毛髮，此亦令不少狗狗主人安心一點。而向來是愛犬之人的陳瀅接受東網訪問時坦言：「所有主人都會當自己嘅寵物係家人一樣，如果『家人』有事，都絕唔會隨便放棄佢，而係會更加愛惜、畀更多愛佢哋。」而同樣是狗主的馬浚偉於社交網亦對此事發出評論，他謂：「莫講話根本冇話受感染，就算真係受感染，咪盡力去醫囉！」

一向熱愛動物的郭秀雲亦大表擔心，表示最重要做足防預，不要有棄養潮，她說：「希望大家冷靜啲處理，好多人反應過重，雖然感染咗好大件事，但我因為環保成日會去啲比較偏僻嘅地方，嗰度啲村民反而擔心啲人會殺死啲狗，或者唔鍾意動物嘅人會想用呢個機會殺動物。（都驚棄寵物？）年年都會有啲人棄寵物，都會擔心，希望唔好增加，咁我對香港人好有信心，佢哋好有愛心，就算有乜事大多數都會好錫住自己啲動物。我屋企都有唔同嘅動物，依家已經唔會帶佢哋落街去大小二便，盡量喺屋企，我哋人類出街可以戴口罩，佢哋好難，狗隻慣咗喺街度行，四周聞係佢啲嘅天性冇得避免，亦唔可以避免佢哋同其他狗接觸，好難隔離到。所以最好唔帶佢哋出街，搵方法幫佢解決，例如用狗尿布，或者教佢搵個位教佢去屙，我哋自己盡量做好功夫。今日阿仔先話帶咗佢哋去沙灘，話唔會有事，我話好難講，叫佢盡量唔好去街。」

而家中養有七隻愛犬的廖碧兒，視牠們如親生子女，不希望出現棄養情況：「寵物都係我哋家庭嘅一份子，所以絕對唔希望大家因為呢件事棄養。」她指清潔功夫一定要做足，去街後會用濕毛巾及溫水清潔，自己返屋企第一時間亦會消毒後先接觸狗狗。而發生狗狗被確診，她表示暫不會帶牠們出街：「我有7隻狗，有4隻成日一齊玩，如果一個病就全部都病，所以要更加小心。」她又表示就算在家中，亦可買多些玩具給愛犬玩，當做運動，亦有買維他命C給年紀較大的狗狗食。