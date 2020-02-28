曾樂彤跳舞似耍醉拳　洪卓立拳頭硬晒

歌手吳浩康（Deep）同曾樂彤、洪卓立（Ken）等，一齊開Live唱歌，Deep以一曲《孩子王》打頭陣，不過正式開騷前，Deep在綵排這歌時，曾樂彤突然Dancer上身，在台下手舞足蹈，而台上的Deep則只好閉眼忍笑繼續唱，而站在一旁的Ken則緊握拳頭向着曾樂彤，期間工作人員掟出小膠鎚企圖阻止「演出 」，雖然被突襲，但曾樂彤愈跳愈起勁，其獨特舞姿引得全場工作人員大笑。唱完歌後，Deep笑說：「你跟隨音樂跳舞嘅肢體語言，好似《金雞》入面嘅吳君如打醉拳。」曾樂彤聽後亦十分配合大耍醉拳，十分搞笑。

在Live Show中他們各自唱出多首新歌，三人又玩小遊戲，在「快問快答」環節，曾樂彤問到Deep及Ken着「三角泳褲／平腳泳褲」時，Deep第一時間答：「三角！平腳點出嚟蒲呀。我覺得平腳個樣唔好睇啫，哈哈。」而Ken則問男着還是女着；當問到「Sa／Gil」這個難題時，Deep表示選阿Sa，「我哋個同事阿Sa喺度呀。」Ken亦腦筋急轉彎，「我助手啱啱改名叫阿嬌，我揀阿嬌。」輕易過關。之後他們又玩IQ題，但曾樂彤提未問，Ken已經說出答案，原來他跟公司傾rundown時，同事唔小心將答案寫晒出嚟，所以他早就睇到晒，曾樂彤大叫冇癮。