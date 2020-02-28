取消《法證IV》結局飯！梅小青驚留遺憾

監製梅小青接受電台訪問，提到熱播劇《法證先鋒IV》是她的退休作，她認為每次做到滿意才交出來，但再睇都覺得有改善的地方，她說：「知道冇得再製作，冇得改善，我會同番啲團隊聽，以後點樣改善。（想唔想呢部突破收視？）應該幾難。《宮心計》去到50點，都希望《法證IV》大結局可以去到40點，如果係會係近期嘅紀錄，不過依家最緊要香港快啲健康，個個健康，收視係其次。」她透露由開始已講過想與演員一齊睇大結局，原本有考慮過設飯局，現在為防疫已取消不食飯，但仍然想與演員一同看3月27日結局，笑言：「想齊齊洗手睇，衛生行先，好想睇到結局尾有自己個名，如果唔係都有少少遺憾。」但她知道機會很微。

她說《法證》有多個第一次，第一次重拍咁多，超越100場戲，相等於拍了一套20集劇集，她說當天是要她臨尾考試，因為人物有所規限，是難過拍一套新的20集。問到愈近退休愈不捨？她說：「唔捨得，會無端端有啲情緒。啲演員好好，前兩日做宣傳，見到演員着晒紫色衫，因為我好鍾意紫色，原來佢哋夾埋着，好感動，淨係呢啲都忍唔住喊，好多謝大家心意，演員合作完成為好朋友，感恩遇到佢哋。（有冇人已向你招手？）好得意，由正式講唔做，仲有幾個月，未正式收山，已好多人叫我出山，我唔想食言，但我又好衰，夜晚又睇吓劇本，我叫佢哋唔好咁啦，撩人哋，不過好過人哋叫我快啲走，所以都開心嘅，我真係要休息。」

她謂做了四十餘年，未知退休生活如何，幻想不來，到時再算，但她已應承兒子會休息，但肯定不會半兼職，她說自己個性會全情投入：「到現場，我會整整吓坐埋喺導演位，劇本嚟到，我又會忍唔到改改改，控制唔到，有瑕疵又唔安樂，自己要求愈嚟愈高，呢行冇得Hea做，係要搏命做，Hea做就唔使預我。」