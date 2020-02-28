婚禮一切從簡！莊思敏可能着睡衣出嫁

藝人莊思敏早前在情人節入紙註冊，三月中將與台灣珍珠奶茶店老闆Brian閃婚，她在柴灣以友情價為好友胡曦文的健康產品IFUBO拍攝廣告。講到新冠肺炎疫情下對婚禮可有影響？她表示婚禮一切從簡，連出門、接新娘儀式也沒有，提議她不如在社交網直播，讓友人可以觀禮？她說：「係喎，等我諗吓先。」她表示唯一受疫情影響，是雙方家長未能夠親身見證，她說：「因為台灣過嚟香港，返去又要隔離，所以比較麻煩。（三月中咁快？）簽個字，律師得閒就得，我認真㗎，都係喺屋企簽個字。（開結婚Party？）未有決定，因為又唔方便聚會，又驚請漏朋友，可能個別食飯。（婚禮唔延期？）有考慮過，因為擇咗日子、搵咗律師，雙方家長都覺得簽字只係儀式冇乜所謂，之後先食飯，媽咪就應該唔過嚟，Daddy就應該喺香港。」

問會否補擺喜酒？她說：「應該唔會，同親戚食飯囉。（影咗婚紗相未？）未，咩都未做，諗緊，我真係好隨意，好似個男人咁，到時可能着睡衣落去簽個字，之後就返上房瞓。佢就會緊張啲，本來有個夢幻憧憬婚禮，但係都畀我毁滅咗，我太怕煩。（咁急雙喜臨門？）唔係，我仲有出去飲酒『消毒』㗎，呢啲隨緣啦。」