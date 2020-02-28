講不出聲！金剛試食「毒蠍辣椒醬」搵命博

藝人金剛與四位ViuTV「旅」神，陳俞希（Hailey）、沈殷怡（Shirley）、余逸思（Yoshi）、練美娟（娟姐）拍攝新節目《金剛旅行團》帶觀眾到東京及附近一帶，四出發掘當地最抵玩的好去處，再由主持金剛去為眾多吃、喝、玩、樂的好地方作評價。在首集中，金剛、Hailey、Shirley和娟姐來到農夫市集，品嘗來自不同縣市的特色產品。金剛一行人更即場挑戰來自不同國家的辣醬。一向嗜辣的娟姐挑選了由15隻指天椒熬製而成的毒蠍辣椒醬給金剛試食。本來一直「寸寸貢」的金剛辣到講不出聲之餘，還咳到臉都紅，更要同時一次過「隊」兩支水去解辣。

在旁的Hailey和娟姐立即取笑金剛「你又話想去夏威夷？就係要食呢啲辣」、「夏威夷唔係食呢啲咩」，令金剛無奈地大叫指：「夏威夷食菠蘿！」他又「淆底」指自己「唔係收咗好多錢」，拒絕「搵命博」繼續試食辣椒醬。

之後，金剛、娟姐和Yoshi來到高圓寺品嘗席前天婦羅料理。身為大前輩的金剛看到娟姐把最後一件牛油果海膽卷都吃掉時，立即「無眼睇」搖哂頭。他表示原本打算把最後一件留給監製：「依家啲新人係咁！我理你咩！我要食就係食喇嘛！又話自己唔肚餓﹗」，令在旁娟姐不知何是好。娟姐為了「補獲」，大大力幫金剛按摩，嚇得他馬上指：「你唔好不停係到掂我呀！我有女朋友！」