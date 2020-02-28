拍劇染肺炎　湯唯：連累女兒肺虛弱

去年底在湖南衛視和優酷播出的內地古裝劇《大明風華》，上月底己播完，成績雖然不錯，但拍攝前期，湯唯的演出一直成為網民熱話，演大導李安的《色，戒》而紅透影圈的湯唯，她被指是「墮入」公仔箱，並狠批她的造型醜如「芝麻湯丸」，厚重的髮型格格不入，而演慣時裝戲轉演古裝的她，被彈諗台詞節奏韻律太時裝化，與字字鏗鏘的古裝台詞發音，湯唯說來總有一種咬文嚼字的執拗感，被網民覺得她似乎對台詞本意根本不瞭解。

湯唯接受內地記者採訪時承認：「自己欠缺電視劇經驗，通過這劇，看到了自己的不足，給大家添了很多麻煩，我是個Baby，完全是新人狀態，拍電視劇這個過程還是挺坎坷，希望在日後的表演中去改善，有所成長。」

不過，《大》的導演張挺替湯唯抱不平，他稱湯唯拍《大》時曾反復生病而肺炎，當時雖未爆發新冠肺炎，但那個時間亦屬流感高峰期，湯唯當時稱演員無法戴口罩，她說：「其實拍戲時也會把女兒Summer帶在身邊，結果女兒也因此染上肺炎，雖然後來肺炎康復，但女兒的肺部如今還是很虛弱，這件事我真的很內疚﹑很內疚！」