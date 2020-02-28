御用妓女變上司　龔嘉欣夜探羅天宇送點心

藝人羅天宇、龔嘉欣和尹詩沛為無綫新劇《香港愛情故事》開工。天宇分別要「冧食」劇中老婆龔嘉欣的愛心外賣，和被火爆上司尹詩沛喪鬧，先甜後苦的滋味並不好受！

羅天宇和龔嘉欣在劇中是一對恩愛夫妻，劇情拍攝老婆因心痛老公開OT故漏夜送上愛心外賣，兼施展冧功，令到天宇甜入心。不過，嘉欣鍾情目標其實是手中的道具外賣，並直言更是她的至愛：「因為外賣係魚蛋、燒賣、碗仔翅，呢啲係我平時最鍾意食，我可以當正餐都得，所以我食晒啲道具外賣！」

尹詩沛條眉好惡

嘗甜後，天宇就要受苦，演他上司的尹詩沛如「殺人狂」般鬧人，天宇事後接受東網訪問時坦言是活受罪，但亦讚詩沛鬧得好：「佢鬧得好恨，咁咪好囉，可以帶動大家都投入角色！」但詩沛卻則戥天宇慘，覺得自己鬧得太恨，而對方尤如一位柔弱書生而有點不好意思。

向來有無綫「御用妓女」之稱的詩沛，今次有機會轉型做「辣辣上司」可謂過足戲癮，她說：「我入行都有10年，之前真係演好多妓女角色，今次轉型喺造型上都花咗好多心思，重點係個化裝，嗰條眉真係好惡！」