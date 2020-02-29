盛女多戀事！孫藝珍宋慧喬中玄彬愛的Big降

神劇《愛的迫降》令38歲的孫藝珍再度人氣飆升，被公認為韓國娛圈的「黃金盛女」，單是自住物業已值逾1億港元，感情生活卻相當低調，忠粉一直擔心她嫁唔出，直至遇到玄彬才真正出貨。不過，原來宋慧喬、河智苑先後跟玄彬有過一手，當中又夾雜男神趙寅成，而他又與孔孝真搭上，更床戰過宋智孝，盛女戀事七國咁亂。

18歲時憑電影《假如愛有天意》走紅的孫藝珍，近年轉戰拍電視劇突圍，終於憑《愛的迫降》爭回一口氣。其實她跟宋慧喬、河智苑是同期出道的花旦，事業上已經常被拿來談論，直至她與玄彬戲假情真，立即遭網民大翻舊帳，力指當今韓國三大「黃金盛女」曾經戀上同一男神玄彬，還不時將她與宋慧喬比較，令孫藝珍絕對不是味兒。

孫藝珍本身可謂是緋聞絕緣體，相比有「男神收割機」的宋慧喬當然不能相提並論！喜歡與男主角玩戲假情真的宋慧喬，當年就是因合作拍攝劇集《戀愛夢工場》，與玄彬戲外一樣愛得轟烈，更高調認愛，這對「金童玉女」還曾有婚照流出，雖然事後當事人否認，但粉絲們已認定兩人結婚指日可待。不過，直到玄彬入伍當日，宋慧喬竟然未有送行，火速引來諸多揣測，不久兩人便以聚少離多為由宣布分手，令身邊人大跌眼鏡。雖然復合的消息一直沒完沒了，但等到宋慧喬與宋仲基拉埋天窗，玄彬被指終於真正死心，兩人關係正式落幕。

反觀孫藝珍純情得多，入行20年幾乎零緋聞，除了出道時與《假》片男主角趙寅成傳過拍拖外，便要數到前年拍攝《經常請吃飯的漂亮姐姐》時與年輕七年的上位小生丁海寅爆出姊弟戀，但被視為宣傳炒作，亦有人讚她有眼光，守身大半年即「一擊即中」搭上玄彬。有網民更開心大發現，在玄彬拍攝《秘密花園》時，雖然注意力都放在河智苑身上，一度傳她介入導致玄彬與宋慧喬令兩人分手，但原來孫藝珍亦有份拍攝《秘》劇，只是當時緣份未到，與玄彬擦身而過。孫藝珍比宋慧喬「冰清玉潔」，再有網民加持睇好戀情，「彬嫂」之位隨時落在孫藝珍身上。