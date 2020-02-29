人氣歌手工作人員染疫　網民推測好可能係佢

新冠肺炎肆虐全球，而南韓碓診人數更已突破二千人。昨晚有韓媒爆料指一名人氣女歌手A某的工作人員B某，於昨晚確診感染新冠肺炎，據悉B某早前隨A某到意大利拍寫真，二人乘搭同一航班，更坐在鄰座，B某返韓後出現疑似肺炎的症狀，隨即被隔離，於昨日進行檢驗，最終確診。

報道又指B某返韓後，曾到事務所辦公室，故A某與相關接觸者也在進行隔離中，A某原本正準備回歸，預計新碟宣傳工作將受影響，其事務所對此事則未作回應。

而據廣津區廳相關人士透露，確診者是38歲男子，他於本月19日至24日到意大利米蘭出差，於24日下午4時返抵仁川國際機場。

隨後韓國網民紛紛推測A某的身份，並根據相關訊息，認為A某疑似是將於今日發布新曲的24歲女歌手金請夏。限定女團I.O.I出身的金請夏，於本月9日生日當天捐款約13萬港元，用以購買一萬個口罩予低收入家庭兒童。而她曾於本月19日現身仁川機場，前往意大利出席米蘭時裝周，又於當地為雜誌拍寫真，24日返抵韓國，時間上甚為脗合。