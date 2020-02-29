疫情累巡唱隨時叫停　野田洋次郎驚破產

新冠肺炎疫情在日本擴散，當地全國中小學將於周一起停課，不少歌手亦響應首相安倍晉三日前呼籲，在未來兩周停辦大型活動，令當地娛樂事業損失慘重，至今至少有兩間製作公司因而破產。

曾為賣座動畫《你的名字。》演唱主題曲走紅的日本人氣樂隊RADWIMPS，原定3月20日至5月24日於四大巨蛋及廣島、青森等舉行10場大型演唱會。仍在為演唱會綵排的主音野田洋次郎，日前在Twitter有感而發：「由於疫情有別天災不受保，假如即將舉行的巡唱全部取消，像我們這種的個人事務所還有可能經營嗎？」他又表示：「如果要宣布破產的話，我在想像我以往後還可以做什麼。」

不少歌迷見狀都留言鼓勵野田，不少更表示：「如果真的要取消巡唱，我寧靜不要退款，請你繼續讓RADWIMPS唱下去。」也有歌迷不想他破產，願將門票的錢以作為營運RADWIMPS資金，也有網民提議眾籌渡過難關。

此外，曾演劇集《契爸唔易做》走紅的15歲童星鈴木福，昨晚亦更新網誌。現就讀中學三年級的他，將於3月初中畢業，但因周一起停課，被迫提早結束初中生涯，他感慨表示：「我們的青春日子，就這樣眨眼間就失去了。」雖然他就讀的學校已提早舉行畢業禮，但對其他未能舉行畢業禮的學生感到難過。