女友被困惠州！劉錫賢自爆就嚟手停口停

前亞視高層葉家寶及藝人劉錫賢隨團體到梨木樹邨派發口罩，透露派發2500個口罩，家寶表示第一次幫手派口罩，問到本身夠不夠口罩？他謂：「開頭我都要周圍搵，好彩朋友多，依家都夠用，我都唔會囤積，香港都好多團體派口罩畀基層用，希望疫情快啲過。今日同埋劉錫賢嚟，佢成日派口罩，應該頒個『口罩之星』嘅獎畀佢，為大家帶嚟歡樂同平安。」劉錫賢就謂今次是第四次派口罩，又謂疫情開始時有與團體一起採購口罩：「可惜20萬個印尼口罩畀人扣關，出唔到口，我都好頭痛，同埋我個女朋友困住咗惠州出唔到嚟，一個口罩都冇，好辛苦，後來經好多朋友先搵到口罩畀佢解困。」他又謂有些人冇口罩戴連落街買餸都不行，又會被人歧視，見過有老人家用紙巾掩口。

問到可覺政府做得不足？劉錫賢表示：「少少，點解啲團體搵到口罩，反而政府就搵唔到，同埋依家有四大高危工業，但就冇照顧過娛樂行業，好多朋友手停口停，都係食緊穀種。（你有冇受影響？）一定有，好彩有積蓄，但如果疫情再唔解決嘅話我都唔知點算，用晒積蓄，要搵家寶幫手㗎喇，哈哈。」家寶亦謂本身搞緊「世界灣區小姐競選」，但因疫情要暫停：「本身已啟動咗，但因為大灣區係主要選區，內地疫情嚴重，全世界又有爆發，所以要暫停，希望5月疫情會過，咁就可以捲土重來再啟動，本身定咗6、7月總決賽，依家就預計延到10、11月總決賽。」